Se trata de un asistente médico que se contrajo coronavirus durante una conferencia médica en Times Square, Nueva York.

Un asistente médico se convirtió en el primer infectado con coronavirus en Estados Unidos y dio su testimonio sobre la enfermedad, desde la cama que ocupa en un hospital. El paciente, advierte a la sociedad para que se tome en serio la amenaza.

James Cai tiene 32 años y se enfermó el fin de semana pasado en una conferencia médica que tuvo lugar en un hotel de Times Square, Nueva York. El hombre está internado en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack en, Nueva Jersey. “Cada día es peor”, dijo ayer durante una entrevista con la CBS, agregando que “sucedió tan rápido”.

“Mucha gente dice que está bien, que no use máscaras. Yo no creo eso”, dijo. El joven, que trabaja y vive en Manhattan y Fort Lee, opinó que el virus no es algo que se deba tomar a la ligera. “Mi pulmón todavía está demasiado débil. Una charla podría llevarme días para recuperarme. El virus lo es todo”, agregó. “Diarrea, ojos llorosos, falta de aliento, dolor en el pecho, lo que sea. Fiebre alta… cada día empeora”, reveló.

Por su parte Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, declaró el estado de emergencia recientemente, ya que los casos de coronavirus se dispararon a 143. James Cai también contó a la cadena de noticias que no es fumador y que no tenía ningún problema de salud subyacente antes de contraer coronavirus.

Ihor Sawczuk es médico del Hospital Universitario de Hackensack y dijo que Cai está “descansando cómodamente y se encuentra bien”. Además, Mark Sokolich, alcalde de Fort Lee, dijo que Cai vive con su familia en Nueva York, pero que tiene un departamento en Fort Lee y no tiene hijos.

En Argentina, el gobierno estableció que los empleados públicos y privados que viajaron al exterior se tomen licencia al regresar. Además, indicaron que los alumnos y el personal de establecimientos educativos que hayan estado en países con circulación y transmisión del coronavirus permanezcan en sus domicilios y eviten el contacto social durante 14 días.

