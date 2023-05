Música

El grupo de K-pop tiene previsto celebrar con un evento en Seúl, Corea del Sur.

El festival, programado para el 17 de junio, se celebrará en Yeouido y estará abierto al público. Un comunicado lo describe como un evento anual.

El miércoles 14 de mayo se publicó un video publicitario del festival con las palabras “BTS Presents Everywhere”, escritas en un cielo púrpura.

Sin embargo, el comunicado aclaraba que el eslogan tenía dos significados: “Los regalos de BTS están en todas partes” y “BTS está presente en todas partes”.

BTS, formado por V, Jungkook, Jimin, RM, Jin, J-Hope y Suga, arrancó en 2013 con el álbum 2 Cool 4 Skool y los singles No More Dream y We Are Bulletproof Pt.2.