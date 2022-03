Música

El músico canadiense Bryan Adams se unió a la presentadora de Absolute Radio, Leona Graham, para hablar de su carrera y de su nuevo álbum “So Happy It Hurts”. La gran charla, en su mayoría, se volcó mas hacia sus comienzos y su juventud; dejando de lado por un momento la data de su nuevo material: “Recuerdo ir al colegio cantando canciones de Stevie Wonder”.

Adams, que es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos, reveló en exclusiva a Leona la razón por la que cree que su single que batió el récord ‘(Everything I Do) I Do It For You’ encabezó las listas durante tanto tiempo en 1991. El polifacético músico también habló de cómo empezó a cantar, de su falta de memoria en torno a la icónica actuación en el Live Aid y de la experiencia “tornado” de grabar con Tina Turner.

“Recuerdo que iba a la escuela cantando canciones de Stevie Wonder y cantando para mí mismo… y más o menos empecé una banda. Éramos unos cinco y estábamos todos sentados en una habitación una vez, e íbamos a grabar una canción. Recuerdo que la canción era Blind Faith Can’t Find My Way Home, cantada originalmente por Steve Winwood, y todo el mundo miró a su alrededor y dijo: “¿Quién va a cantar esto?”, y nadie levantó la mano, así que dije: “Bueno, voy a intentarlo”. Al final hubo una especie de silencio en la sala, nadie dijo nada, todo el mundo me miró … y pensé ‘oh, tal vez fue realmente terrible’ y escuchandolo de nuevo, tengo la cinta todavía, estaba bien. Así que creo que desde ese momento me convertí en el cantante de la banda”.

Continuando la charla sobre el repaso de su carrera , Adams dijo : “Sobre el trabajo con Tina Turner… El día antes de llegar a Vancouver, me dijeron que Tina quería conocerme . Recuerdo que estaba en un backstage, en un pasillo lleno de gente, y vi un pelo que venía por el pasillo. Pude oírla decir “dónde está Bryan?” … Se acercó a mí y me dijo ‘me encanta la canción que me enviaste” (refiriéndose a “Its Only Love”) y le dije ‘¿puedes venir a grabar mañana?’ y me dijo que sí. Entró en el estudio y, sin decir mucho al respecto, aparte de que era increíble. Recuerdo que cuando salió del estudio… Miré hacia la sala de control y vi a los ingenieros parados allí, y entré y dije: “Espero que lo hayan grabado todo”. Y todos me miraron y dijeron ‘sí, lo tenemos’. Fue casi como si un tornado hubiera pasado por el estudio y hubiera volado todo. Fue uno de los mejores momentos de mi vida grabando, sin duda”.

También recordó sobre su actuación en el Live Aid de 1985 : “Realmente no recuerdo mucho de ella. Lo único que recuerdo es que Jack Nicholson me presentó y que después me metieron en un autobús de gira para ir al siguiente concierto, así que no pude quedarme… Realmente, si no hubiera habido una grabación de vídeo, no habría recordado nada de ello”.

María Eugenia Gill