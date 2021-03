Música

Ya se lanzó un adelanto de lo que será “An Evening With Silk Sonic”, su primer disco juntos.

El viernes Bruno Mars y Anderson Paak debutaron con “Leave the Door Open”, primer corte de su álbum “An Evening With Silk Sonic”, que saldrá este año aunque aún no tiene fecha confirmada.

Además del video musical, los artistas acompañaron el estreno con una intro junto al bajista y cantante de funk Bootsy Collins.

Esperemos tener muy pronto el resto del disco.

Tatiana Roust