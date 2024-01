Música

La cantante publicó un mensaje en su cuenta X el viernes, insinuando que tiene nuevo material para lanzar muy pronto.

El pie de foto decía simplemente: “Algo se acerca”, junto a un vídeo con las palabras: “Algo nuevo. Próximamente. Anotate a la lista de correo para ser el primero en saberlo”.

Su primer éxito, Baby One More Time, suena de fondo mientras se graba el vídeo. La canción celebra este año su 25 aniversario.

Los fans se apresuraron a especular sobre lo que podría ser su anuncio, ya que Britney declaró recientemente que no lanzará nueva música a corto plazo.

Lo último que Britney publicó fueron sus esperadas memorias, The Woman in Me, en octubre 2023.