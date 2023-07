Música

«Los Beatles no siempre estaban de acuerdo, siempre estaban tirando y empujando, un poco como nosotros y Queen».

A lo largo de su carrera, tanto solista como con Queen, May trabajó con una infinidad de artistas, entre ellos David Bowie, Black Sabbath y Status Quo.

En un artículo del diario británico The Guardian, en el que los fans hacen preguntas a May, uno de ellos quería saber con qué artista lamentaba no haber tenido la oportunidad de trabajar.

May respondió: “Rara vez rechazo una colaboración. Lo que lamento es no haber tenido la oportunidad de trabajar con John Lennon”.

Y añadió: “Los Beatles no siempre estaban de acuerdo, siempre estaban tirando y empujando -un poco como nosotros y Queen- y creo que John sería mucho más fuerte empujando y tirando. Tendrías que trabajar muy duro para mantener el ritmo, para creer en tus instintos. Podría imaginarnos congeniando”.