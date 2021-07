La precandidata a diputada nacional por la lista “Adelante Catamarca” de Juntos por el Cambio, Patricia Breppe, explicó los motivos por los que tomó la decisión de competir en las próximas elecciones primarias. “Creo que es el momento de poder dar un servicio a mi amada provincia y fundamentalmente desde el lugar de las mujeres, que son las que me han ofrecido esta posibilidad”, sostuvo. En tal sentido, agradeció el respaldo que recibió en la UNCA y particularmente en Facultad de Humanidades, donde es decana, y aunque lamentó no haber podido lograr la unidad, dijo que eso se solucionará después de las PASO.

“Creo que era el momento de asumir este compromiso. Hace 30 años que transito el camino de la Universidad y lo he hecho con muchísimo placer; he procurado que sea con responsabilidad y pasión, pero creo que es el momento de poder dar un servicio a mi amada provincia y fundamentalmente desde el lugar de las mujeres, que son quienes me han ofrecido esta oportunidad de representar a Catamarca en la Cámara de Diputados de la Nación. Estoy muy contenta y orgullosa de esta distinción que me han otorgado desde mi partido. Éste es el marco de la construcción de un nuevo proceso al que aspiramos en la UCR y por eso, entre otros motivos, he decidido aceptar el ofrecimiento tan generoso que me han hecho”, dijo la decana de Humanidades en declaraciones a Mañana Central, por Radio Ancasti.

En ese sentido, comentó que tras aceptar la propuesta se reunió con docentes, no docentes, egresados y alumnos de Humanidades para explicarles sus motivos. “Estábamos próximos a un proceso electoral en el que me iba a postular nuevamente como decana, y la verdad es que en general todos los claustros se pusieron felices de esta oportunidad. Es alguien que sale de la estructura y la vida de la universidad y puede prestar un servicio a la comunidad y representar a la provincia”, remarcó.

“Nuestra Facultad se caracteriza por la pluralidad político-ideológica que tiene, y eso hace que a veces para poder conducirla se deban construir permanentemente consensos, que por otra parte pienso que es uno de los sentidos más altos de la política: procurar encontrar esos consensos en función de objetivos que sean superiores”, expresó.

Aunque lamentó que en la principal alianza opositora no hayan logrado ese consenso, consideró que las elecciones primarias se darán en un marco de respeto y que, “como las reglas de la política lo indican, después tenemos que juntarnos todos para trabajar por la verdadera elección que se dará en noviembre”. “Seguramente ahora vamos a intercambiar proyectos interesantes e ideas importantes pensando en lo mejor para los catamarqueños”, resaltó.

Breppe remarcó que los catamarqueños “somos gente fundamentalmente de paz, que siempre apostamos a la construcción del diálogo”. “Creo que lo que todos queremos es que se renueve la cultura del trabajo, que procuremos iniciativas para que la educación sea de mayor calidad y llegue a todos los territorios de nuestra provincia, para que todas las organizaciones de la sociedad civil puedan sentirse acompañadas y fortalecidas. Creo que tenemos que trabajar en eso y los representantes que vamos al Congreso, de todos los partidos políticos, nunca debemos olvidar cuál es el corazón de nuestro pueblo, cuáles son los valores que nos sostienen y nos identifican como catamarqueños y catamarqueñas, y que nos han traído de alguna manera hasta aquí”, opinó.

“Somos una provincia que vive en paz y tenemos que tratar de procurar que los sectores que están con mayor vulnerabilidad logren incluirse desde la educación y desde un empleo genuino, que no es un plan donde no se trabaja y a fin de mes se cobra un dinero, porque eso lo único que hace es humillar a las personas. Tenemos que trabajar por lo que somos: un pueblo muy digno”, finalizó.