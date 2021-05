Música

Hace algunos días, el líder de U2 reveló que estaba trabajando junto a Martin Garrix para el tema oficial de la Eurocopa, pero evidentemente es un momento movido para el músico, que acaba de sorprender con una colaboración especial para el documental “Citizen Penn”, una película sobre el nacimiento y el crecimiento de la organización CORE de Sean Penn, que surgió con el apoyo a la población de Haití luego del terremoto de 2010.

“Eden (To Find Love)”, cuya letra fue coescrita por Bono y Linda, da un mensaje esperanzador: el de confiar en el amor y en nosotros mismos en los momentos de dificultad. “You woke me”, -“Vos me despertaste”- reza uno de sus versos, mientras que en el videoclip se recuerdan algunas de las escenas más escalofriantes del terremoto en Haití y el detrás de escena de CORE ayudando y organizando la asistencia.

“Mi sueño no era ser una gran estrella del rock, sino crear música que tuviera un papel secundario en las películas. Cada canción que escribo surge de un visual, no de una palabra, ni de un rasgueo”, destacó Linda Perry.

“ The Golden God “ this pretty much says all there is to say. https://t.co/IhwgXT6S7S pic.twitter.com/uZbPMf70ap

— LINDA PERRY (@RealLindaPerry) May 20, 2021