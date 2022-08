Música

Se trata de una grabación casera de 1978 y el track inédito lleva el nombre de “Mr Sightseer”.

Esta rareza nunca había salido de la habitación de la banda, pero ahora fue masterizada de nuevo por Michael Graves para el primer archivo autorizado y en profundidad de la banda, ‘Blondie: Against The Odds 1974-1982’.

“Mr Sightseer” es la cara B de la otra rareza recientemente redescubierta, la versión de Blondie de “Moonlight Drive” de The Doors.

Un comunicado de prensa indica: “En el momento de la grabación, en 1978, la incorporación del carrete de cuatro pistas TEAC TCA-43 a la casa de el guitarrista Chris Stein y la cantante Debbie Harry, permitió al dúo perseguir cada idea hasta su conclusión logística o intrascendente”.

Harry bromeó y dijo: “La letra no es nada buena. La canción no es tan mala. Sólo es un poco simplista. Nunca se desarrolló ni se terminó realmente”.

‘Blondie: Against The Odds 1974-1982’ se publicará el 26 de agosto a través de UMC y The Numero Group. Este lanzamiento, que la banda anunció en junio, cuenta con 124 temas -36 de los cuales eran inéditos- junto con remasterizaciones de las cintas analógicas originales que se grabaron en vinilo en los famosos estudios Abbey Road de Londres.

Durante casi dos décadas, la mayor parte del archivo sonoro y visual de Blondie estuvo guardado en el granero del guitarrista Stein en las afueras de Woodstock, Nueva York. Ahora, el trabajo fue recopilado en la primera caja oficial de la banda en sus 50 años de carrera.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-