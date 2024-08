Música

Los singles formarán parte de su próximo álbum extendido, «One more time… Part 2», que se lanzará el 6 de septiembre.

Blink-182 anunció a principios de esta semana una edición ampliada de su LP One More Time…, que la banda lanzó en 2023, como celebración de la vuelta del guitarrista y vocalista Tom DeLonge.

One More Time… Part 2 contará con ocho nuevas canciones y, como adelanto, el trío californiano publicó “No fun” y “All in my head”.

“No fun” habla sobre la vida adulta y evoca con nostalgia los tiempos en que la vida era más emocionante, con un estribillo que dice “Ya no hay diversión”.

[embedded content]

En “All in my head” Mark Hoppus canta sobre lo difícil que es la vida en las giras. Habla sobre la ansiedad, la soledad y el agotamiento mental.

[embedded content]

Actualmente, Blink-182 está de gira por Reino Unido e Irlanda. A partir de septiembre volverán a presentarse en Estados Unidos.