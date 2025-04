Música

Billy Idol publicará su noveno álbum de estudio, y su primer disco de larga duración en más de diez años, este 25 de abril y adelantó una canción con Avril Lavigne.

“77”viene acompañado de un video animado dirigido por Spencer Ramsey.

[embedded content]

Ambos artistas compartieron en sus redes sociales una foto juntos con el texto: “Dos generaciones de rebelión. Una sola canción”.

Two generations of rebellion. One track. 77 by @billyidol feat me is out now! 🤘 pic.twitter.com/QUSaHxKCsH

— Avril Lavigne (@AvrilLavigne) April 22, 2025