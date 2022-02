Música

“Turning Red” es una nueva película de Disney y Pixar que se estrena en Disney+ el 11 de marzo. La película presenta una banda de chicos ficticia llamada 4*Town, entre cuyos miembros se encuentra el cantante y compositor, Finneas. Además de ser miembro de la banda, Finneas ha producido la nueva canción de 4*Town “Nobody Like U”, que ha escrito junto a su hermana Billie Eilish. La película cuenta con la partitura de Ludwig Göransson, que también está acreditado como arreglista de la grabación de “Nobody Like U”.

Turning Red (Original Motion Picture Soundtrack) saldrá a la venta el 11 de marzo. El álbum incluirá otras dos canciones escritas por Finneas y Eilish: “1 True Love” y “U Know What’s Up”. En 4*Town, Finneas pone voz a un personaje llamado Jesse. Sus compañeros de banda son: Robaire (con la voz de Jordan Fisher), Aaron T. (con la voz de Topher Ngo), Tae Young (con la voz de Grayson Villanueva) y Aaron Z (con la voz de Josh Levi).

Billie Eilish y Finneas están actualmente de gira en apoyo del segundo álbum de Eilish, Happier Than Ever.

María Eugenia Gill