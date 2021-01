Música

Lo anunció en todas sus redes sociales y los fans están fascinados. Billie Eilish editará su primer libro de fotos inéditas que acompañará con un audio grabado por ella misma, con historias íntimas y personales de su infancia hasta su llegada a los escenarios y festivales más importantes del mundo.

“Billie Eilish” – The photo book by Billie

Get the book and the audiobook companion (narrated by Billie) on 5/11.

Pre-order now https://t.co/PAYxvTW64A pic.twitter.com/MM95UUVI8Y

— billie eilish (@billieeilish) January 12, 2021