Después de varios meses de promoción, Billie Eilish finalmente presentó “Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles”, un concierto especial con las canciones de su nuevo disco.

En el documental filmado en el Hollywood Bowl y que se puede ver en Disney Plus, la cantante está acompañada por Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles.

“Disney es increíblemente irónico, por lo que colaborar con ellos en algo como esto es un honor inmenso. Ser capaz de presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es muy emocionante para mí. Espero que lo amen”, expresó Eilish.

In two days, @BillieEilish welcomes you to the @HollywoodBowl. Stream #HappierThanEver: A Love Letter to Los Angeles this Friday. #BillieEilishOnDisneyPlus pic.twitter.com/KlLXufvC1m

— Disney+ (@disneyplus) September 1, 2021