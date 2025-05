Música

Billie Eilish fue la gran ganadora de los AMAs en una ceremonia presentada por Jennifer Lopez, que contó con las actuaciones destacadas de Gwen Stefani, Lainey Wilson y Rod Stewart, entre otros.

La artista arrasó en todas las categorías en las que fue nominada, llevándose los 7 premios: Artista del Año, Álbum del Año y Álbum Pop del Año por HIT ME HARD AND SOFT , Canción del Año y Canción Pop del Año por “Birds of a Feather”, Artista Femenina Favorita y Artista de Gira Favorito.

This year was your year! Congratulations again to #AMAs Artist of the Year, @BillieEilish 👏 pic.twitter.com/dL2TS7JxTo

— American Music Awards (@AMAs) May 27, 2025