Música

El tema se llama “Your Power” y está disponible en todas las plataformas digitales

El esperado sucesor de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ya tiene fecha de estreno. Billie Eilish anunció que el 30 de julio lanzará su segundo disco de estudio titulado Happier Than Ever y como adelanto estrenó Your Power, el primer single.

A través de un comunicado, Eilish habló sobre este lanzamiento: “Es una de mis canciones favoritas que compuse. Me siento muy vulnerable al sacar este tema porque la guardo muy cercano a mi corazón. Trata sobre muchas situaciones diferentes que he vivenciado o de las que he sido testigo. Espero que pueda inspirar al cambio. Traten de no abusar de su poder”.

Podes escucharlo acá

Yamila Pagani