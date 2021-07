Música

“Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles” estará disponible en Disney Plus

El próximo 3 de septiembre Billie Eilish presentará “Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles”, un concierto especial con las canciones de su nuevo disco.

En el documental filmado en el Hollywood Bowl, la cantante estará acompañada por Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles.

“Disney es increíblemente irónico, por lo que colaborar con ellos en algo como esto es un honor inmenso. Ser capaz de presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es muy emocionante para mí. Espero que lo amen”, expresó Eilish.

“Happuer than Ever”, su segundo álbum de estudio llegará a las plataformas digitales el próximo 30 de julio.

Yamila Pagani