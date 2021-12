Música

La pareja está dentro de la lista de preselección de 15 temas para competir por el Oscar en la nominación a Mejor Canción Original.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló el short-list de algunas de las categorías que competirán en la entrega 94 de los premios Oscar en 2022.

Entre los candidatos a Mejor Canción Original, está la famosa pareja conformada por Beyoncé y Jay-Z. Se trata de la primera ocasión en que un matrimonio compite en la misma categoría de esta ceremonia.

La selección de canciones para competir en esta categoría comenzó inicialmente con 84 temas, de los cuales 15 avanzaron a la preselección a través de la votación de los miembros de la rama musical de la Academia.

Beyoncé recibió su nominación por su canción “Be Alive” de la película ” King Richard” protagonizada por Will Smith. Por su parte, Jay-Z fue nominado por su canción “Guns Go Bang“, por el western “The Harder They Fall”, film que también produjo.

Otros artistas que encontramos entre los nominados en la lista de 15 canciones son Ariana Grande y Kid Cudi por su canción “Just Look Up “para la película Don’t Look Up, y Billie Eilish para el tema de James Bond “No Time to Die”.

La votación para los últimos 5 nominados en cada categoría comienza el 27 de enero y las nominaciones se publicarán el 8 de febrero. La ceremonia tendrá lugar el 28 de marzo.

Matilde Moyano