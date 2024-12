Música

Tras su espectáculo de medio tiempo de Navidad de la NFL 2024, Beyoncé compartió un video donde se la ve sentarse sobre un caballo blanco, con su atuendo de cowboy, mientras ondea la bandera estadounidense.

Look at that horse. pic.twitter.com/2AtteP5lZk

Los fans especulan que el 14 de enero la artista anunciaría la esperada gira para promocionar su álbum Cowboy Carter, lanzado en marzo de este año.

El 25 de diciembre, Beyoncé encabezó el espectáculo de medio tiempo del partido navideño de la NFL en su ciudad natal de Houston, Texas. La cantante interpretó éxitos de su último disco en vivo por primera vez, como “16 Carriages”, “Blackbird”, “YA YA”, “My House” y “Jolene”. También se unieron al show Post Malone para “Levii’s Jeans” y Shaboozey para “Sweet Honey Buckiin”.

A Cowboy Christmas se emitió en directo en Netflix. La plataforma de streaming confirmó que el espectáculo, ahora llamado Beyoncé Bowl, se lanzará como un especial independiente a finales de esta semana.

Enjoy the Ho Ho Ho-down all over again.

Beyoncé’s show-stopping #NFLonNetflix Halftime performance will be available on Netflix as a standalone special. Coming soon… pic.twitter.com/TQZnbZ3Y2e

— Netflix (@netflix) December 26, 2024