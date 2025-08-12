En el marco de su visita al departamento Belén, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Cristian Yapura, recorrió el inicio de los trabajos contemplados dentro del Plan de Asfaltado en la ciudad belicha.

Las tareas incluyen nivelación y compactación del Callejón 5, en el ingreso al departamento, para que en las próximas semanas inicie el asfaltado de la primera etapa que comprenderá aproximadamente 500 metros. El total de la obra será de 1.500 metros, donde se asfaltará la totalidad de la calle, en un trabajo conjunto entre el municipio y Vialidad Provincial.

Asimismo, se ejecutarán cordones cuneta completos durante la planificación de la obra y se intervendrá en algunos sectores para realizar conexiones de agua y cloacas. Esta calle constituye una arteria importante que conecta la entrada de Belén con el centro, por lo que será una mejora significativa en la circulación y de gran valor para los pobladores y visitantes.

En Belén la gestión provincial lleva adelante obras de gran magnitud gracias a los fondos de la minería, como el nuevo hospital y la Terminal de Ómnibus (esta última obra pronta a inaugurar). Además, las autoridades dialogaron con los vecinos de Santa Rosa sobre la planificación de la construcción de defensas en el Río Belén.