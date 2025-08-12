El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informa que el sistema SUBE se implementará en 33 localidades pertenecientes a 5 departamentos de la provincia (Capayán, Tinogasta, Belén, Andalgalá y Santa María), donde a partir del jueves 14 de agosto se habilitarán las validadoras en las unidades de transporte público de pasajeros.

Durante un período de adaptación, convivirán la tarjeta SUBE y el método de pago tradicional, con el objetivo de que los usuarios puedan familiarizarse con la nueva modalidad sin afectar su movilidad diaria.

En el marco de esta puesta en marcha, el Gobierno de la Provincia ya distribuyó miles tarjetas SUBE de manera gratuita en el interior y, durante el mes de agosto, entregará el beneficio a más de 4.000 estudiantes que actualmente cuentan con chequera del Boleto Estudiantil. Esta transición permitirá que, a partir de septiembre, el beneficio se traslade automáticamente a la tarjeta SUBE, previa activación por parte de cada estudiante.

Se recuerda que quienes posean una tarjeta SUBE registrada y activada a su nombre accederán automáticamente a los descuentos correspondientes a la tarifa social federal. En caso de abonar el pasaje con tarjeta de crédito, débito o dispositivos electrónicos, el pago será válido, pero no se aplicarán dichos beneficios, ya que se encuentran asociados exclusivamente a la tarjeta SUBE.

La incorporación del sistema forma parte de la política de modernización del transporte provincial, acercando herramientas tecnológicas que ya operaban en la Capital a las comunidades del interior.

Próximamente, el servicio continuará ampliándose a nuevas localidades, acompañado por acciones de entrega de tarjetas y habilitación de puntos de carga para beneficio de todos los usuarios.