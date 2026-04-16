Numerarios de la Comisaría Departamental Los Varela se hicieron presentes en la localidad de Los Talas, Departamento Ambato, donde habrían constatado que dos personas del sexo masculino, mayores de edad, aparentemente estarían realizando caza furtiva.

A raíz de lo sucedido, los policías dieron intervención a personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien, tras labrar las actas y multas correspondientes, procedió al secuestro de dos (02) ejemplares de vizcachas, dos (02) carabinas calibre .22 con miras telescópicas y sus respectivos cargadores, uno de ellos con cinco (05) cartuchos; un (01) trípode, un (01) binocular, dos (02) machetes, una (01) navaja, dos (02) equipos HT, dos (02) cajas de cartuchos del mismo calibre y dos (02) estuches de armamento, entre otros elementos.