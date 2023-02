El joven referente de la UCR del departamento Valle Viejo Angel Barrios, dijo que «Zenteno piensa más en su reelección que en la actual gestión que ella encabeza, y eso permite aún más el desmanejo del municipio y se hace más grande la falta de una política de estado» además dijo que en Valle Viejo hay una ausencia municipal total: «En Valle Viejo no podemos contemplar ninguna obra municipal, solo obras sobrefacturadas por el gobierno provincial y nacional, están llevando a cabo obras en la ruta N° 38 pero los barrios son una decidía total, y en esos términos es absurdo pensar en que Zenteno pueda llegar a conducir nuevamente el municipio».

Y Barrios también opino sobre el proceso que tiene que afrontar la UCR para renovar sus autoridades: «Realmente es un momento que todo radical disfruta porque en el partido son estás las pequeñas cosas que encienden el sentimiento netamente radical, espero que haya consenso y si hay internas que nos respetemos como debe ser, que sean serios, reales y comprometidos». Además, dijo que él tendría pretensiones en el comité del departamento chacarero. «Y en Valle Viejo aún no han iniciado los diálogos, pero seguramente en cuanto la junta revise y de por cerrada la cuestión de los avales no van a tardar en convocarlo, me interesa el dialogó y aparte desde la línea interna a la que pertenezco (FAPRa) tenemos pretensiones» Dijo el joven para cerrar la entrevista.