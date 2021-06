Música

La cantante debutó en Tik Tok con un video que se volvió viral

A través de su cuenta de Instagram, Avril Lavigne le contó a sus seguidores que se unió a Tik Tok y les sugirió que vean su primer video en el que aparece Tony Hawk.

“¡Hola a todos, me acabo de unir a TikTok! Chequen mi primer video con la leyenda Tony Hawk”, escribió Avril en el posteo donde aparece lookeada como en el clip oficial de “Sk8terboi”, uno de sus primeros hits, que forma parte de su disco debut Let go, lanzado en 2002.

En pocas horas, el video se viralizó y ya superó los tres millones de ‘me gusta’.

Podes verlo acá

Yamila Pagani