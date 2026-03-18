La Cámara de Diputados de Catamarca avanzó en la reactivación del Parque Industrial al otorgar media sanción al proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble estratégico, en una sesión marcada por fuertes definiciones políticas y económicas, en un contexto de retracción industrial a nivel nacional y caída sostenida de la actividad productiva.

Durante el debate, legisladores del bloque Frente de Todos defendieron la iniciativa en clave de desarrollo económico y generación de empleo. En ese sentido, el presidente de la bancada oficialista, Juan Carlos Ledesma señaló: “Qué irónico que los que hablan de cerrar empresas son los que hacen lo mismo a nivel nacional, hay que rever primero los dichos. El gobierno de la provincia trabaja para salvaguardar el empleo de los catamarqueños”.

En contraposición, y en medio de un escenario de crisis industrial, cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo a nivel país, desde el oficialismo remarcaron la necesidad de que el Estado provincial adopte un rol activo para sostener y reactivar el entramado productivo local. En esa línea, Hernán Díaz sostuvo que el proyecto “no es abstracto” y tiene como finalidad “recuperar el desarrollo productivo”, remarcando que en el Parque Industrial existen espacios ociosos que deben ser puestos en funcionamiento para generar empleo genuino. Por su parte, Pablo Castro cuestionó a sectores opositores al advertir contradicciones entre el discurso de reducción del Estado y el rechazo a iniciativas productivas: “Se perdieron más de 22 mil empresas y ni siquiera pueden generar un puesto de trabajo”.

El tratamiento también incluyó fuertes referencias al contexto económico nacional. Natalia Ponferrada advirtió sobre el impacto en sectores clave como la salud, la industria y la construcción, mientras que Eduardo Andrada afirmó que la crisis generada por el gobierno nacional repercutió en la actividad local y desvirtuó el objetivo original del parque industrial. En tanto, Sonia Nabarro confirmó el acompañamiento del bloque, aunque sumó cuestionamientos en el marco del debate.

La iniciativa deberá ahora ser tratada en la Cámara de Senadores para su sanción definitiva, en el marco de una agenda legislativa que busca reactivar la matriz productiva provincial.