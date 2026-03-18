El Gobierno de Catamarca obtuvo un reconocimiento internacional en los Napolitan Victory Awards, donde la campaña de promoción turística 2024-2025 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho fue premiada como ganadora en la categoría Campaña de Impulso Turístico.

El galardón, entregado en Washington D.C., distingue las estrategias más efectivas en comunicación gubernamental y posiciona a Catamarca como un caso destacado de integración entre cultura, turismo y comunicación pública.

En la categoría Campaña de Impulso Turístico, la campaña de la Fiesta del Poncho resultó ganadora de una terna en la que estuvo nominada junto a otras iniciativas vinculadas a la promoción turística, entre ellas la campaña “Ferias y Fiestas Floridablanca Dulces de Corazón 2024” de Colombia y la postulación de una agencia argentina vinculada al reconocimiento Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo.

La distinción en este caso reconoce el trabajo conjunto de los equipos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y la Secretaría de Prensa y Coordinación de la Gobernación con la colaboración de la agencia Prosumia, que llevaron adelante una estrategia integral orientada a amplificar el alcance de la Fiesta del Poncho y consolidarla como uno de los eventos culturales más relevantes del país.

La estatuilla será incorporada al patrimonio del Museo de la Fiesta del Poncho, ubicado en el Predio Ferial Catamarca, donde se resguarda la historia de uno de los eventos culturales más importantes del país.

Los Napolitan Victory Awards, organizados por la Washington Academy of Political Arts & Sciences, distinguen cada año a campañas y estrategias de comunicación destacadas en ámbitos gubernamentales, institucionales y públicos a nivel internacional.

En la entrega formal del premio al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el gobernador Raúl Jalil afirmó que “este reconocimiento confirma el camino que venimos sosteniendo: poner en valor nuestra identidad cultural y consolidar al turismo como uno de los motores del desarrollo económico provincial”.

La ministra Daiana Roldán subrayó que “este reconocimiento refleja el trabajo sostenido del equipo para fortalecer la identidad cultural y proyectar a Catamarca como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional”.

El ex secretario de Prensa y Coordinación, Diego Moreno, destacó que “este premio valida un modelo de comunicación pública basado en planificación, datos y ejecución coordinada, donde la cultura se transforma en un activo estratégico para el desarrollo”.

La estrategia desarrollada permitió no solo ampliar la visibilidad del evento, sino también generar impacto concreto en el flujo turístico y en la proyección de la provincia.

Este nuevo reconocimiento se suma además al Premio Internacional Pasaporte Abierto, otorgado por la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, que distinguió a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como Mejor Evento del Año 2025 dentro del ámbito del turismo. La distinción valoró el impacto cultural y turístico del evento y su capacidad para posicionar a Catamarca como destino en el mapa turístico nacional e internacional.