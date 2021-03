Una ciclista de 27 años que circulaba por Güemes Oeste cerca del Río El Tala habría

sido atacada por un sujeto en motocicleta que la habría embestido para luego

atacarla sexualmente. El sujeto la habría tocado en sus partes íntimas y la habría

besado, pero ante la resistencia de la joven, quien forcejeó con este, no logró violarla

y la mujer logró escaparse. Ayer se detuvo a un sospechoso por el hecho.

El hombre arrestado, quien habría sido perseguido por ocasionales testigos del

hecho hasta un barrio de la zona sur de la ciudad, estaría identificado, aunque se

trata de determinar si se trata del perpetrador del ataque.

De acuerdo a lo informado, los hechos acontecieron cerca de las 21.30 del miércoles,

cuando la joven circulaba por la zona mencionada. Según relató posteriormente en la

Unidad Judicial N°6, el motociclista la embistió, logrando que se desestabilice y caiga

al piso. En ese momento la habría ultrajado, tocando sus partes íntimas, pero la

mujer se resistió fuertemente hasta que se liberó y salió corriendo del lugar y pudo

ser auxiliada por automovilistas que transitaban por la zona.

La causa es investigada por la Fiscalía Penal en turno, a cargo de Yésica Miranda y

se conoció que se ordenaron distintas pericias, además del secuestro de filmaciones

de cámaras de seguridad de la zona.

En su declaración, la joven había manifestado que el pervertido usó un barbijo en

todo momento, por lo que no pudo observar bien su rostro, aunque se habría ubicado

al sospechoso por los testigos del hecho que le dieron persecución, quienes

pensaron, en un primer momento, que se había tratado de un arrebato y no un hecho

de abuso sexual.

