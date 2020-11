Desde hace semanas, la agrupación solidaria Unidos contra el COVID-19 (UCCO)

asiste a familias catamarqueñas afectadas por el coronavirus en Capital, Valle Viejo y

Capayán.

Los integrantes de UCCO entregan bolsones y módulos alimentarios a personas que

dieron positivo y también a quienes se encuentran realizando el aislamiento por ser

contacto estrecho.

La referente de UCCO, Verónica Seleme, comentó a El Esquiú.com que comenzaron

asistiendo a una familia del barrio Eva Perón y “hoy son más de 300 (personas)”.

Seleme indicó que hasta el lunes contabilizaban unas 206 personas asistidas, 52 de

ellas como pacientes COVID-19. En tanto, ayer tenían un listado de 97 personas que

estaban esperando ser contenidas.

“Cuando comenzamos, comencé ayudando a una familia en particular del barrio Eva

Perón. A los días, esta misma familia tenía dos familias más también contagiados con

positivos. A los dos o tres días, en el brote que hubo en el Eva Perón, en donde

cuatro manzanas estaban aisladas casi, terminamos teniendo los 30 y pico de

personas que estábamos asistiendo en ese momento. Nos tuvimos que replantear

esto de decir ‘nos ponemos la camiseta o nos la sacamos’, porque las cosas se están

complicando bastante. Decidimos ponernos la camiseta”, aseguró Verónica.

Luego contó: “Las personas que estamos trabajando activamente somos cinco, pero

tenemos 50 personas que son las que nos subvencionan todo el tiempo con todo lo

que nosotros necesitamos. De ahí en más, surge esto de que cuando los casos nos

van superando, las necesidades nos van superando, necesitamos más ayuda”.

Seleme explicó: “(Por estos días) estamos tratando de cubrir las necesidades que

vayan surgiendo a nivel familiar, como pañales, remedios que no puedan retirar, si se

les termina el gas. Estamos en todo lo que una familia básicamente necesita y ellos

no pueden llegar a tenerlo porque están aislados”.

En otra instancia, Seleme remarcó que en un primer momento llegaban “cada tres o

cuatro días a cada familia. Ahora, como todos los días comenzamos de cero y

depende de lo que consigamos, en algunos casos estamos yendo hasta todos los

días, porque dejamos la comida diaria o el bolsón para cocinar”.

Relevamiento

Seleme, además, indicó que las familias que solicitan ayuda les “dan los datos

voluntariamente, son datos que no se revelan a nadie”. En esos contactos entre

UCCO y las personas que requieren colaboración, se consulta “cuántos son en el

grupo familiar, qué cantidad de niños, adultos y adultos mayores tienen;

discapacitados o no; si hay enfermedades preexistentes o no, porque la asistencia de

UCCO no es solo alimentaria, sino con todo lo que necesitan”.

Una vez que tomaron conocimiento de lo que necesitan las familias, se concreta la

entrega de los alimentos. Seleme destacó que esto lo hacen una o dos personas de

UCCO, de acuerdo a la cantidad de domicilios que tengan que visitar diariamente.

“La idea es, justamente, exponerse lo menos posible, porque si a nosotros nos toca

estar del otro lado, necesitamos que esto siga funcionando. Es la manera que

tenemos de cuidarnos. Se avisa, nos comunicamos telefónicamente, identificamos la

casa, se dejan las cosas en la vereda, subís al auto, esperás que salga (una persona

de la familia) y las levanten, arrancás y te vas”, detalló Seleme.

Ayuda

Desde UCCO destacaron que los interesados en colaborar pueden comunicarse al

383-4550010.

