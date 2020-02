17 febrero, 2020 3:38

A través de su cuenta de Instagram, Jujuy Jiménez compartió una postal de su domingo en el cual disfrutó de un rico asado que… ¿preparó ella misma?

Jujuy Jiménez prendió la parrilla y posó en bikini

Sofía “Jujuy” Jiménez es actualmente una de las modelos más hermosas de nuestro país. La joven de 29 años conquista a su más de millón de seguidores con una luminosa sonrisa pero también deslumbra con su increíble cuerpo trabajado que da envidia.

En las últimas horas, Jujuy demostró que el asado no tiene horarios y dejó en claro sus dotes culinarios (¿o todo lo contrario?) “Un caloooor, salió asaduki a cualquier hora. Perdón, alguien me cree si les digo que lo cocine yo?”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

La modelo compartió cuatro imágenes donde se la ve junto a la parrilla en una infartante bikini roja. El posteo acumuló casi 100 mil likes y miles de comentarios de sus seguidores que la elogiaron por su increíble belleza.

Actualmente, Jujuy se encuentra atravesando un gran momento no solo a nivel sentimental sino también profesional. Hace casi un año está de novia con Juan Martín del Potro y también se encuentra al frente del programa “Modo Noche”, por América.

Hace algunas semanas, luego de que apareciera el rumor de que estaría embarazada, Jujuy negó enfáticamente esta versión: “Estoy cero embarazada. Es la fantasía de la gente, ya venían diciéndomelo en los comentarios de Instagram”.

Sin embargo, se refirió a sus planes a futuro: “El día de mañana quiero ser madre y amo la idea de casarme. Me ilusiona el vestido blanco y entrar a la iglesia con mi papá. Sé que va a pasar y me encantaría que sea con Juan, pero no es algo que quiera ya”.

