Un joven de 24 años fue arrestado esta tarde en la zona sur de la Capital luego de ser sorprendido cuando trasladaba una luminaria que sería parte del alumbrado público.

El procedimiento se realizó alrededor de las 16.15, cuando efectivos de la Comisaría Novena llevaban a cabo recorridos preventivos por calle Jorge Luis Borges, entre Francisca Granero de García y Domingo Bravo. En ese contexto, interceptaron a un sujeto de apellido Vélez, quien llevaba una luminaria LED de color gris.

El elemento fue secuestrado para establecer su legítima propiedad y procedencia, mientras que el joven quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que impartió las medidas a seguir.