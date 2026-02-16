Un hombre de 42 años fue arrestado esta mañana en Valle Viejo, acusado de haber amenazado a una mujer en el barrio Los Plateados, en la localidad de Sumalao.

El procedimiento se inició alrededor de las 10.30, luego de un llamado telefónico que alertó a efectivos de la Comisaría de Sumalao. Los uniformados, junto a personal del Grupo de Infantería de Zona Norte, se dirigieron al lugar y dialogaron con una mujer de 52 años, quien manifestó que un hombre la habría amenazado para luego darse a la fuga.

Con los datos aportados, los policías ampliaron el recorrido y lograron interceptar a un sujeto de apellido Soria en la avenida Juan Chelemin, a la altura del Club San Lorenzo de Alem, donde procedieron a su arresto.

La damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 10, mientras que el hombre quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

