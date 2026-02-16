Boca Juniors igualó 0-0 ante Platense en La Bombonera, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y dejó una sensación de oportunidad desperdiciada para ambos. El Xeneize, que llegaba con la necesidad de volver al triunfo tras la derrota ante Vélez, no pudo quebrar al rival y mantiene dudas en su rendimiento, mientras que el Calamar sumó un punto valioso como visitante.

El encuentro arrancó con ritmo y algunas llegadas de peligro, aunque la falta de precisión en los metros finales marcó la tónica de ambos conjuntos. Boca buscó ser protagonista con la posesión de la pelota, pero sin profundidad suficiente para inquietar con claridad. Una de las situaciones más nítidas del duelo llegó a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Lucas Janson conectó de cabeza un centro de Ángel Romero y el arquero de Platense respondió con una gran atajada, negándole el gol al local.

Por el lado de Platense, la más clara en la primera mitad fue de Saborido, cuyo remate desde el área se estrelló en el palo, dejando al equipo visitante cerca de ponerse en ventaja poco antes del descanso. También hubo un pedido de penal calamar tras un toque de brazo en el área, pero tras la revisión del VAR, la acción no fue sancionada.

En el complemento, ambos planteles rotaron piezas en busca de variantes ofensivas, pero el marcador no se movió. Boca continuó con la iniciativa, con acercamientos sin peso y un Platense bien parado que apostó al contraataque y a la solidez defensiva para sostener el empate. La igualdad sin goles deja al conjunto dirigido por Claudio Úbeda sumando 7 puntos y aún lejos de los primeros puestos de la zona A, mientras que el Calamar, con 8 unidades, mantiene su lugar y continúa en puestos de clasificación a los octavos de final del torneo.