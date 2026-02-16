SUM LOS ABUELOS Dr. Herrera 361 Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 hs. / Lunes a Jueves 19:00 a 20:30 hs. EL NIDO Los Jacarandá 900 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:10 a 20:00 hs. JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA Int. Aparicio Vildoza 1565 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 20:00 hs. SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA CUBAS Av. ahumada y Barros 850 Lunes a Viernes 09:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 20:00 hs. SAN CAYETANO (SEDE CÁRITAS) Señor de los Milagros 67 Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 hs. MALVINAS ARGENTINAS Sgto. García 2125 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. CENTRO VECINAL JUNTOS TODOS JUNTOS Intendente Cano Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. SE.PA.VE. SAN JORGE C. Gregorio José González 2536 Martes y Jueves 07:45 a 12:45 hs. CENTRO VECINAL SAN MARTÍN DE PORRES Juan Pablo Vera 213 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes y Miércoles 15:00 a 19:00 hs. / Martes y Jueves 15:00 a 18:30 hs. / Viernes 15:00 a 21:00 hs. ROTARY 1000V.V Diagonal 6 Nº 591 Lunes, Miércoles y Viernes 07:45 a 12:45 hs. CENTRO VECINAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Salgado 49 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:30 a 18:30 hs. CIF N° 2 Bº RIBERA DEL VALLE Av. 34 Lunes a Viernes 07:00 a 12:00 hs. / Martes y Jueves 08:00 a 13:00 hs. / Lunes, Miércoles y Viernes 15:00 a 20:00 hs. SE.PA.VE. JUAN DOMINGO PERÓN Jorge L. borges y Ramón Acuña Lunes, Miércoles y Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 19:30 hs. SUM SAN ANTONIO SUR Abelardo Arias 23 Lunes a Viernes 07:00 a 12:00 hs. / Martes, Jueves y Viernes 17:00 a 20:00 hs. / Lunes y Miércoles 15:00 a 19:00 hs. SE.PA.VE. MANUEL SALAZAR Federico País 448 Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs. ORATORIO VIRGEN NIÑA Cap. salas y Gdor. Emilio Castro Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. BIBLIOTECA POPULAR VILLA CUBAS Gral. Roca 294 Martes y Jueves 08:30 a 12:00 hs. VILLA PARQUE CHACABUCO Alberto Pineta 4268 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. HOGAR ESCUELA Nº 601 Almafuerte 700 Lunes, Miércoles y Viernes 08:30 a 11:30 hs. / Martes y Jueves 15:00 a 19:00 hs. SE.PA.VE PARQUE NORTE Pedro Agote 1670 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. PUNTO JOVEN Av. Maximio Victoria 152 Martes y Jueves 09:30 a 12:30 hs. / Miércoles y Viernes 18:30 a 20:30 hs. CENTRO VECINAL DEJANDO HUELLAS España 2598 Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs. SOMOS VECINOS NORTE Padre Antonio Lobos 399 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. EDI APOLO Federico Argerich 899 Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs. CENTRO VECINAL EVA PERÓN Alpatauca 800 Lunes a Viernes 08:30 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 16:00 a 19:30 hs. AGRUPACIÓN LA CALLE Pérez de Zurita 299 Lunes, Miércoles y Viernes 09:00 a 12:00 hs. / Martes y Jueves 16:00 a 21:00 hs. SUM LAS AMÉRICAS Panamá 1800 Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 08:30 a 11:30 hs. / Lunes a Viernes 16:00 a 20:00 hs. EDI TEREBINTOS NORTE Francia 648 Lunes a Viernes 07:00 a 13:00 hs. CASITA DEL NIÑO Av. México 899 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:30 a 18:00 hs. SE.PA.VE BANDA DE VARELA Ricardo Baibin y Calle Pública Lunes y Jueves 16:00 a 18:30 hs. SE.PA.VE LA TABLADA Dr. Alfredo Palacios 148 Lunes, Miércoles y Viernes 14:00 a 19:00 hs. SUM SANTA MARTA José A. brizuela y Luis Varela Lezana Martes, Jueves y Viernes 15:00 a 18:00 hs. SE.PA.VE VALLE CHICO Av. 2 Lunes a Viernes 16:30 a 20:30 hs. SOMOS VECINOS Maipú 910 Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 16:00 a 21:00 hs. / Martes 16:00 a 19:00 hs. SUM INTI HUASI Samay Huasi y Pasaje Huarpes Lunes a Viernes 15:00 a 19:00 hs. CENTRO LOTEO SUR Av. Los Minerales 41 Lunes a Viernes 17:00 a 18:00 hs. CENTRO UNIÓN Y FORTALEZA Dr. ortiz de Ocampo 29 Lunes a Viernes 18:00 a 20:00 hs.
Artículo anterior🌶️ Paclín celebró una nueva edición del Festival del Pimiento
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor