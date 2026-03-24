A las 19:15 de ayer, efectivos de la Comisaría Quinta intervinieron en un local comercial ubicado en la intersección de las avenidas Colón y Güemes, donde personal del COEM-Kappa tenía aprehendidos a una mujer de apellido Brizuela (29) y a un hombre de apellido Márquez (36).

Según se informó, ambas personas habrían cometido un hecho ilícito momentos antes en el comercio. Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar un auricular marca Only Sways, elementos de higiene y perfumería, entre otros productos, que quedaron en calidad de secuestro.

Finalmente, los sospechosos fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, quedando a disposición de la Fiscalía del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a seguir.