ESTE MIÉRCOLES, GRATIS, EN EL CINE TEATRO CATAMARCA

Este miércoles 25 de marzo, en el marco del Mes de la Memoria, y a 50 años del último Golpe de Estado Cívico Militar, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte junto al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, invitan a la proyección de la película argentina 1985.
1985 es un aclamado drama histórico dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La película sigue a los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en su valiente lucha por enjuiciar a los líderes de la sangrienta dictadura militar argentina.
La función será a las 20 hs, con entrada libre y gratuita, en el Cine Teatro Catamarca, San y Martín 555. Se trata de una propuesta que apuesta a seguir generando memoria y reclamando justicia sobre la época más oscura de la historia argentina.

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