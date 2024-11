Música

El DJ y productor neerlandés presentó la versión en el Ultra Music Festival 2024 de Miami este fin de semana.

Armin van Buuren y Moby colaboran en el remix de “Extreme Ways”.

[embedded content]

La versión original de la canción es parte del álbum 18 de Moby lanzado en 2002, y es conocida por su uso en la saga de películas de Bourne.

Armin expresó su emoción por el lanzamiento: “Soy un gran fan de Moby desde hace mucho tiempo, y siempre quise trabajar con él. Cuando volví a escuchar esa icónica canción mientras veía la saga Bourne, supe que debía trabajar en ella. Estoy muy emocionado de compartir este tema con el mundo”.

“Cuando Armin me propuso hacer esta nueva versión de ‘Extreme Ways’, no sabía qué esperar, pero cuando escuché lo que había creado, me enamoré. Ver cómo la utiliza para abrir sus sets y la energía que genera es increíble”, comentó Moby.

Además, el artista estadounidense está celebrando sus 37 años de veganismo y publicó un video para crear conciencia. Recordemos que Moby realizó este año una gira por Europa y donó todas las ganancias a organizaciones animalistas.