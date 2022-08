Música

La banda de Sheffield anunció su esperado séptimo álbum de estudio, ‘The Car’.

Arctic Monkeys lanzará al fin su séptimo álbum de 10 temas el 21 de octubre a través de Domino. Se trata de ‘The Car’, producido por James Ford y grabado en Butley Priory en Suffolk, La Frette en París y RAK Studios en Londres.

Según un comunicado de prensa, este disco “encuentra a Arctic Monkeys corriendo salvajemente en un paisaje musical nuevo y suntuoso y contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner”.

El álbum incluye la nueva canción ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am‘ que la banda estrenó anoche durante su show en el festival Zurich Openair (23 de agosto) y que podés escuchar acá:

A continuación, el tracklist completo y la portada de ‘The Car’ (ilustrada por el baterista Matt Helders):

‘There’d Better Be A Mirrorball’

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

‘Sculptures Of Anything Goes’

‘Jet Skis On The Moat’

‘Body Paint’

‘The Car’

‘Big Ideas’

‘Hello You’

‘Mr Schwartz’

‘Perfect Sense’

La edición LP de lujo del nuevo álbum estará disponible en vinilo gris de edición limitada con una punta en la portada y una imagen de portada brillante montada a través de la tienda web oficial de Arctic Monkeys.

Además, un LP exclusivo de color crema estará disponible en tiendas de discos independientes y tiendas HMV. ‘The Car’ también vendrá en LP, CD y casete estándar, así como en plataformas de streaming.

En mayo, Matt Helders habìa dicho que ‘The Car’ “continúa donde su álbum anterior ,’Tranquility Base Hotel & Casino’, lo dejó musicalmente”.