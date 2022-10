Música

Se trata de uno de los temas que integrarán su próximo álbum ‘The Car’, que saldrá a la venta a finales de esta semana.

La banda liderada por Alex Turner publicó “I ain’t quite where I think I am“, que había sido estrenado en vivo a principios de este año en el festival Zurich Openair, en Suiza.

También compartieron un video en vivo el tema, que fue dirigido por Ben Chappell y Zackery Michael y filmado en el reciente concierto de la banda en el King’s Theatre de Brooklyn.

“La idea de la lucha y la banda tratando de salir de la… Porque siento que hubo algunas discusiones en ese sentido. No tanto en la grabación, supongo, sino en el período posterior en el que estábamos mezclando y juntando todo y descubriendo el camino a través de él“, dijo Turner a Zane Lowe en Apple Music 1.

“Ya lo has mencionado, están las cuerdas, por supuesto… Una de las ideas con eso era tratar de… Parece obvio, pero todo tiene su espacio y tiene su turno. No sé, no es una batalla entre la banda y este otro sonido o algo así. Creo que era importante para nosotros intentar llegar a algún sitio con eso, con la dinámica de toda esa situación. Y supongo que no es sólo entre las cuerdas y la banda incluso, pero creo que en… no sé, nos estamos divirtiendo un poco más con ese tipo de ideas”.

El tema sigue al reciente single ‘Body Paint’ y a la primera prueba del álbum ‘There’d Better Be A Mirrorball’.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –