En una ceremonia cargada de emotividad y con un Aula Magna colmada, la UNCA celebró otro de sus eventos más significativos en el que 81 egresados recibieron su título profesional.

El acto de colación realizado el pasado viernes fue presidido por el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, quien junto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, CPN Alfredo Lazarte fueron los encargados de entregar el diploma a los flamantes profesionales.

“La totalidad de lo hecho, estuvo iluminado por la intención ideológica última de humanizar nuestra ciencia, de humanizar nuestra profesión, de liberarnos de un corsé individualista que denigra moralmente a la ciencia económica y debilita sus logros, por eso alentamos la transdisciplina. Porque creemos que no hay ciencia verdadera sin dimensión antropológica, que no hay verdad ajena a la libertad y la justicia, mejor aún: que la verdad se debilita cuando no sirve a una gran pasión”, expresó el Decano durante su discurso.

Más adelante, en su mensaje a los egresados destacó la formación pública y gratuita de la UNCA y los instó a “a trabajar siempre con pasión por un Estado fuerte y eficiente, por empresas con responsabilidad social y ambiental, por organizaciones sociales comprometidas con el bien común.

Finalmente agregó: “Sepan con absoluta certeza que todo el esfuerzo de transformación institucional que se ha llevado a cabo, no tiene otro objetivo que mejorar la oferta académica y el prestigio de los títulos que hoy ostentan y que, con fe, espero que sean puestos al servicio no sólo de la propia realización personal sino también de las ingentes necesidades de nuestro pueblo y de la historia social que los tendrá como protagonistas”, concluyó.

En el acto recibieron su título de Contador Público Nacional, Licenciaturas en Administración, en Gestión Pública, en Gestión de la Educación Superior, Tecnicatura en Administración de la Educación Superior, Postgrados en Especialización en Tributación, en especialización en Contabilidad Superior y Auditoría, en Especialización en Administración y Gestión del Estado. El evento contó con el acompañamiento de Secretarios, Decanos, Docentes, y familiares de los flamantes profesionales.