Resaltar que los niños llenan de alegría constituye una gran verdad, la cual además se ve corroborada de manera especial en el periodo navideño. No obstante, llega un punto en el que se empiezan a inquietar como comensales, lo que en ocasiones dificulta la dilatada sobremesa y la charla de los adultos. Aunque ya se sabe que, sobre todo a edades tempranas, las pantallas cuanto menos mejor, en el contexto festivo puede hacerse una excepción.

Para que estén tranquilos mientras se les controla, una solución (si falla la de los juguetes) es dejarles un rato con el móvil y la tableta y que se entretengan con aplicaciones concebidas para ellos. En este terreno debe tenerse en cuenta que no todo vale así como que no pocas apps gratuitas resultan escasas si no se contempla la modalidad de pago.

YouTube Kids

Lo más socorrido es ponerles vídeos, pero no debería obviarse la amenaza siempre latente del contenido inapropiado. De ahí que YouTube Kids resulte una opción más que interesante por el filtro que ejerce, tanto como para con el tiempo hacerse imprescindible. Una vez descargada, tras una simpática intro animada, ya incide en el control parental y recomienda crear un perfil para cada menor, señal del cuidado depositado al respecto. La experiencia del niño puede ajustarse a su edad (preescolar, pequeños, mayores).

Clan RTVE

Un capítulo de ‘Simón’ dentro de la ‘app’ (Clan RTVE) Un capítulo de ‘Simón’ dentro de la ‘app’

Aunque no se trata de una app lo que se dice innovadora, en su sencillez resulta efectiva. Su característica principal reside en que ofrece un rápido acceso a capítulos de las series emitidas en el popular canal de televisión infantil. Destacan Peppa Pig, Simón (la del conejito y su hermano pequeño), Molang, Super Wings, Pocoyó y Marcus Level. A su vez, Clan RTVE permite que los niños pinten y coloreen sobre dibujos de sus personajes favoritos.

Arqueólogo (Juego y Dinosaurios)

Una de las divertidas excavaciones de Arqueólogo (Arqueólogo) Una de las divertidas excavaciones de Arqueólogo

Ya se sabe que llega una etapa en la que los niños se vuelven locos con los dinosaurios. Si el pequeño se encuentra en ese divertido momento, entonces disfrutará de Arqueólogo, aplicación en la que se convierte en un explorador que cual paleontólogo excava en la tierra para hallar fósiles. Después con estos construye el esqueleto del ejemplar y también puede aprender de los fascinantes reptiles por medio de simpáticos puzles. La pega, la cuestión del pago para desbloquear todos los contenidos.

Juegos infantiles de 2 a 4 años

El osito Bimi, al inicio de la simpática ‘app’ (Juegos infantiles) El osito Bimi, al inicio de la simpática ‘app’

Al margen de que está presente el mencionado tema del pago, la appJuegos infantiles de 2 a 4 años (el desarrollador tiene múltiples opciones con elementos similares) suscita encanto y refleja su idoneidad para los más peques. Consta de minijuegos encaminados a que se familiaricen con formas, colores, cantidades y tamaños. Estas actividades interactivas, de cuidados gráficos, se centran en la preparación de la gran fiesta de cumpleaños del osito Bimi.

Lingokids (inglés para niños)

El logotipo de la ‘app’ de inglés (Lingokids) El logotipo de la ‘app’ de inglés

Con lo del bilingüismo implantado desde hace años en la metodología educativa, Lingokids aparece como una propuesta vistosa para que a los menores empiecen a sonarles palabras básicas en inglés. Definida como un curso de atención temprana, primero debe seleccionarse el nivel de inglés del niño (palabras sueltas, frases sencillas, puede expresar necesidades) y especificar la edad, por aquello de ajustar contenidos. Incluye también compras.