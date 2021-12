Música

“The Sound of 007” aterrizará en octubre de 2022 para conmemorar los 60 años de la franquicia.

Este nuevo documental sobre la serie de películas del famoso agente 007 seguirá al primer film de Apple TV+ en el mundo del agente secreto más conocido de todos los tiempos, después de que se lanzara “James Bond: The Daniel Craig Story” a principios de este año.

Deadline informó que el nuevo material será producido para Apple TV+ junto a MGM y Eon Productions, y que se emitirá en octubre de 2022, el mes que marca 60 años desde el lanzamiento del Dr. No, la primera película de James Bond. Será dirigido por Mat Whitecross y producido por John Battsek.

Recordemos que lo último que vimos de 007, luego de la pandemia produjera un retraso en su estreno, fue “No Time To Die”. Sobre este film varios medios de prensa coinciden en que se destaca como una de las mejores películas de la franquicia del agente.

Con respecto al futuro del personaje, la productora Barbara Broccoli dijo que James Bond podría no ser binario. A medida que aumenta la especulación sobre quién reemplazará a Daniel Craig en el papel después de No Time To Die, el productor apareció en el podcast Girls On Film y reiteró que Bond seguiría siendo un hombre.

Sin embargo, cuando la presentadora Anna Smith preguntó sobre la perspectiva de un 007 no binario en el futuro, Broccoli respondió: “Quién sabe, creo que está abierto, Solo tenemos que encontrar al actor adecuado”.

Matilde Moyano