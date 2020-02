Si bien hace años que los rumores sobre un iPhone plegable revolotean por el mundo tech, lo cierto es que hasta la fecha la compañía no se ha pronunciado al respecto. Esta semana hemos conocido un dato que alimenta más esos rumores: a los de Cupertino se les ha concedido una nueva patente para “dispositivos electrónicos con pantallas flexibles y bisagras”.

La Oficina de Patentes y Marcas de EE UU ha publicado este martes la patente. El mecanismo de bisagra único utilizaría solapas móviles para ayudar a evitar que la pantalla se arrugue o dañe cuando se pliega. Dicho mecanismo garantizaría una separación adecuada entre la primera y la segunda parte de la pantalla. Cuando se despliega el dispositivo, las solapas móviles se extienden para cubrir el espacio y luego se retraen cuando el dispositivo está plegado.

Por el momento, hemos visto teléfonos inteligentes plegables que se pliegan verticalmente, tanto hacia adentro como hacia afuera -como el Galaxy Fold de Samsung o el Mate X de Huawei-; y también que se pliegan horizontalmente -como el Razr de Motorola y, según rumores, los próximos Galaxy Z Flip de Samsung y Mi Mix Fold de Xiaomi- .

La patente de Apple, aunque todavía es algo conceptual, presenta un dispositivo que se pliega horizontalmente y no es tan ancho como las versiones de Huawei y Samsung. No obstante, los de Cupertino patentan todo tipo de cosas que se les ocurren a sus ingenieros, aunque algunas nunca se convierten en productos terminados, por lo que las patentes no son necesariamente una forma fiable de predecir lo que está desarrollando el gigante tecnológico.

Otras patentes de Apple para dispositivos plegables

La primera patente de iPhone plegable de Apple apareció en 2016, describiendo un teléfono inteligente que se pliega por la mitad horizontalmente usando una pantalla OLED flexible y una estructura de soporte de metal con bisagras. Ambas mitades de la pantalla permanecen accesibles cuando el teléfono está cerrado, y también hay dibujos que representan dispositivos con pliegues múltiples.

Una solicitud de patente de 2019 describe un teléfono inteligente plegable con un elemento calefactor incorporado o una función de calentamiento de la pantalla para reducir las fallas en el doblez en temperaturas frías, un problema que tiene el potencial de afectar a los teléfonos inteligentes plegables.

Ya conocemos los rumores sobre los iPhones de 2020 y ninguno de esos rumores ha mencionado la tecnología plegable, por lo que es poco probable que veamos un iPhone plegable próximamente.