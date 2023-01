En los últimos meses del año el Gobierno de Catamarca estuvo brindando

asistencia a los municipios del interior provincial para afrontar, por ejemplo, el pago

del Sueldo Anual Complementario (SAC), más comúnmente denominado

aguinaldo. En otros casos, para afrontar “desequilibrios financieros”.

De acuerdo al último Boletín Oficial de la Provincia, fueron tres los municipios que

recibieron aportes extraordinarios no reintegrables por parte del Ministerio de

Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

Así, en uno de los decretos se menciona que se otorgó a la Municipalidad de

Londres (Belén) un aporte extraordinario no reintegrable por $15.876.204,06,

destinado a normalizar desequilibrios financieros del municipio.

Por el mismo concepto y desde el mismo ministerio, la Provincia envió a la

Municipalidad de Santa Rosa la suma de $26.833.731,02. Recordemos que este

municipio se encuentra en conflicto con los empleados de la comuna dado que se

les adeuda parte del aguinaldo.

Otra de los que recibió estos aportes fue la Municipalidad de Recreo (La Paz) por

$17.908.523,91, destinados al pago de obligaciones contraídas que originaron un

desequilibrio financiero en la comuna lapaceña.

Parque automotor

En el mismo Boletín Oficial, otro de los decretos publicados fue mediante el cual

se otorga a la Municipalidad de Aconquija (Andalgalá), en concepto de aporte

extraordinario no reintegrable, la suma de $21.565.064,92, destinado “a gastos de

arreglos y mejoras del Parque Automotor Municipal y gastos de acción social de

ayuda a familias vulnerables del municipio”.

En todos los instrumentos se aclara que las comunas tienen la obligación de

adjuntar la documentación referida al destino del dinero otorgado para la oportuna

rendición de cuenta