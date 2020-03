En Catamarca, las farmacias adoptaron una nueva modalidad de atención al público

como medida preventiva por el coronavirus, según lo que explicó el presidente del

Colegio de Farmacéuticos de Catamarca, Guillermo Varela.

Varela señaló: “Diagramamos un protocolo de atención con medidas básicas, que

incluye lo mismo que tiene que hacer toda la gente. En lo que hace particularmente a

la atención (al público), atendemos manteniendo una distancia de un metro y medio o

dos y haciendo pasar al salón de atención a gente”, que debe mantener esa

distancia.

“En las farmacias más chicas, donde la superficie es menor, han cerrado las puertas

y atienden por la ventanita turnera”, agregó.

En cuanto a los cuidados internos que tienen en las farmacias, aseguró que se

realiza limpieza de superficies, mostradores, lapiceras, teclados y lavado frecuente

de manos cada 20 o 30 minutos.

Consumo

Varela destacó que “ha subido muchísimo la demanda y también el consumo de

determinados productos (como) alcohol en gel, guantes, barbijos, toallitas

desinfectantes. Todo eso se agotó en dos o tres días. Nos sobrepasó a todo esto.

Nadie tenía prevista tanta demanda”.

En otro tramo, el presidente del colegio comentó que las farmacias que todavía

disponen de esos productos apuntan a “vender determinada cantidad de alcohol por

persona, determinada cantidad de barbijos por persona, para que no haya

acaparamiento y se pueda distribuir lo mejor posible en la población”.

Sugerencias para jubilados

“Sugerimos que no vengan a la farmacia, si es que pueden enviar a alguien. Si no les

queda alternativa, que llamen a la farmacia de preferencia, que les preparen el

pedido con lo que vayan a necesitar para que no pierdan tiempo, para que luego

pasen directamente y retiren”, indicó Varela.

Por otra parte, mencionó que “si tienen que hacer algún trámite como la autorización

de alguna obra social o algo así, pasar los datos por teléfono, que ya tengan todos

los papeles listos para que pasen y firmen, nada más”. Con esto, se busca que “no

pierdan tiempo ni se expongan”.

“No hay insumos”

Varela, además, se refirió a la situación en particular del alcohol en gel. “No hay

insumos para fabricar de vuelta (a nivel nacional). El alcohol líquido se había agotado

y otro componente importante, que se llama carbopol. Cuando se reponga eso, habrá

producción nuevamente. Algunos de esos insumos son importados”, resaltó.

Luego expresó que la demanda del alcohol en gel se da en el país, pero también

tiene carácter “mundial”.

Ayuda

Varela contó que junto a otros colegios profesionales están evaluando “qué medidas

tomar en forma conjunta para colaborar entre nosotros y, de esa forma, colaborarles

a la sociedad y al Gobierno”. Y recordó que “la medida más indicada es el

aislamiento, no salir, y la higiene de manos”.

Las medidas adoptadas en las farmacias, al igual que en la mayoría de los

comercios, buscan la protección del personal y de los clientes que concurren

