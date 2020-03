Los casos de dengue continúan en aumento. Ayer la cifra de casos confirmados fue

de 95. La información se modificó luego de varios días. Por otro lado, se analiza un

caso sospechoso de coronavirus.

El Comité Operativo de Emergencia (COE) Catamarca COVID19-Dengue dio a

conocer que una persona de sexo femenino fue puesta en cuarentena en el hospital

San Juan Bautista.

La paciente llegó a Catamarca en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con escala en

La Rioja, razón por la cual se realizará el seguimiento a todos los pasajeros del vuelo.

La paciente presenta un cuadro febril y dolor de garganta, por lo que se activó el

protocolo de detección precoz de coronavirus tomando una muestra para cotejo.

Las autoridades gubernamentales adelantaron que se avanzará en una denuncia

penal contra la persona en cuestión por haber comprometido gravemente la salud

pública local. Esta sería la segunda que se realizaría por la violación al aislamiento

establecido por la emergencia sanitaria.

En la conferencia diaria en la que se da a conocer la situación epidemiológica de la

provincia, el ministro Hernán Martel remarcó que quienes arriben a Catamarca

provenientes de países o provincias donde hay circulación viral del COVI-19 deben

respetar el aislamiento dispuesto para dichos casos. “Apelamos a ese sector de la

población que todavía no está aplicando las medidas preventivas que tenemos que

tener, que tome conciencia, debemos cuidarnos entre todos”, señaló.

Por último, el ministro de Seguridad hizo hincapié en que el asueto administrativo y

escolar excepcional que dictó el Poder Ejecutivo Provincial no son vacaciones. “No

tendría que haber tanta gente en las calles, pero todavía seguimos viendo que hay un

número importante de personas circulando por la ciudad. Pedimos solidaridad y

responsabilidad”.

En el mismo sentido se expresó la ministra de Salud: “La persona que venga de

provincias donde circula dengue también tiene que quedarse en la casa, para evitar

ser picada por nuestros mosquitos. Ese es el vector y herramienta que transmite esta

enfermedad de persona en persona”.

Prevención

La ministra de Salud, Claudia Palladino, ejemplificó la importancia de, en lo posible,

evitar traslados. Al respecto, explicó: “Tuvimos un caso importado de Tucumán de

dengue subtipo 4 (en Catamarca sólo estaba presente el subtipo 1)”. En

consecuencia, la funcionaria reiteró: “Debemos tratar de no transitar a otra provincia,

para que nos sigamos cuidando entre todos”.

En cuanto al paciente afectado por este subtipo, explicó que ante la sospecha “ya se

habían hecho bloqueos en la zona, incluso antes de la confirmación del subtipo 4, y

ahora se repitieron reiteradas veces, como un protocolo especial al tener un nuevo

subtipo”.

Buscan adelantar el pago de ProFamilia y Alimentar

Desde la declaración de la emergencia sanitaria por la situación epidemiológica en el

país, el Gobierno de la Provincia ha tomado medidas para sobrellevar los cambios

que se producen por el aislamiento.

Ayer, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, anunció que se realizan las gestiones

necesarias para que los beneficiarios de las tarjetas ProFamilia y Alimentar cuenten

cuanto antes con los fondos acreditados.

Al respecto, el funcionario señaló: “Sabemos que hay muchas familias que tienen la

tarjeta ProFamilia. Se decidió el adelanto del pago de esa tarjeta. También hacemos

las gestiones por la tarjeta Alimentar, que es de Nación, y que tiene muchos

beneficiarios. Esto, con base en lo que estamos atravesando, porque sabemos que

las familias que son asistidas a través de estas modalidades necesitan hoy por hoy

contar con ese dinero”.

