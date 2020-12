Apareció la imagen de “Papá Noel” (con su trineo) en el cielo

3 diciembre, 2020 0:55

Un joven compartió en las redes sociales una serie de imágenes del cielo y se hicieron virales. Muchos vieron a Papá Noel con su trineo.

Estamos cada vez más cerca de la Navidad y de que Papá Noel se eleve por los aires para llevar regalos de una parte a otra del planeta. Claramente, debe salir con tiempo para volar desde el Polo Norte y repartirse entre todos los destinos. Sin embargo, un joven parece haber captado a Santa mucho antes de las fiestas. Probablemente fue a buscar suministros para armar los regalos.

Un usuario llamado Espinosa RC compartió en su cuenta de Facebook una serie de imágenes en las que se puede ver el cielo nuboso. Sin embargo, entre las nubes parece formarse una figura. El joven asegura que se trata de Papá Noel, algo que no solo piensa él ya que muchos usuarios de esa red social también coincidieron.

“Buenas noches a Todos, me encontraba tomando unas fotografías al cielo y se me hizo curioso que en una de las imágenes tomadas las nubes formaron una silueta que se me a figuran al la fantasía de Santa Claus en su trineo y sus Renos pasando por la luna. Se las comparto”, escribió el joven.

La publicación recibió más de 12 mil me gusta, fue compartida más de 61 mil veces y superó los 4 mil comentarios. Muchas personas se emocionaron y lo manifestaron en sus mensajes. “Mi hija se emocionó. Gracias a quien tomó las fotos, le dibujó una sonrisa en su rostro”, “Esta foto es la esperanza y la inocencia, gracias”, “Necesitamos más de esta magia en estos tiempos”, escribieron algunos usuarios.

