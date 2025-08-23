El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, donde acordaron nuevas obras de infraestructura que beneficiarán directamente a la comunidad puneña.

Entre las obras, se destaca la construcción de la red de agua potable y cloacas en El Peñón, un reclamo histórico de sus habitantes, además de la proyección de nuevos trabajos en distintas localidades del departamento. La obra principal se ejecutará en el barrio 20 Viviendas de El Peñón, donde se instalarán 3.700 metros de red cloacal y 700 metros de red de agua potable. Los trabajos se llevarán adelante a través de un convenio entre Aguas de Catamarca y la Municipalidad, que aportará la mano de obra, mientras que la empresa provincial proveerá materiales, dirección técnica y asistencia en higiene y seguridad.

El intendente Mario Cusipuma celebró el acuerdo alcanzado junto al gobernador Raúl Jalil, destacando que se trata de una respuesta largamente esperada: “Con el Gobernador seguimos trabajando para materializar obras muy necesarias como la red cloacal de El Peñón y la mejora del servicio de agua. Es un hecho histórico para nuestra comunidad”, afirmó.

Durante el encuentro también se analizó la posibilidad de realizar estudios de factibilidad para ampliar la provisión de agua potable mediante nuevas vertientes, tanto en El Peñón como en la Villa de Antofagasta.

Por otro lado, se prevé la continuidad de la pavimentación de la Ruta Provincial N°43, que conecta Antofagasta con Salta, suspendido por cuestiones climáticas. Ya se avanzó en siete kilómetros y se busca sumar otros diez, además se estudia la posibilidad de construir un bypass en un tramo de 4 km.

Finalmente, se acordó avanzar en la línea eléctrica de 33 kv para abastecer de energía a la Villa de Antofagasta, a lo que se suman obras ya inauguradas como el Centro de Integración Comunitario, una cancha de césped y el nuevo Palacio Municipal. “El compromiso es seguir trabajando y pensando en cada uno de los antofagasteños”, remarcó Cusipuma.