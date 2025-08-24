El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca junto a Ledian Fiat y Ledian Motos entregaron este viernes el Fiat Cronos y las nueve motos sorteadas entre el público del Poncho 2025.

Con la presencia de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, junto a las secretarias de Gestión Turística, Evangelina Quarín, de Gestión Cultural, Laura Maubecín y la secretaría de Administración Financiera y Recursos Humanos, Monserrat Ramírez Toledo, se entregó el Fiat Cronos a Karen Rocío Diaz, quien resultó ganadora del auto cero kilómetro en la última noche de Escenario Mayor, realizada en el Estadio Bicentenario.

También recibieron su premio las ganadoras de las motos sorteadas entre el público que completó su cupón y asistió a las tardes de espectáculos de El Patio.

Así recibieron su moto KIA Slalon 110, María Soledad Aun, Silvia Edith Allosa, Giovana María del Valle Luna, Camila Estefanía Arias, Rosa Celeste Villareal, Lidia Elvira Brizuela, Mirta Edith Figueroa y Sofia Victoria Vega Segura, en tanto que Claudia Susana Moya fue ganadora de una Yamaha Ray Z 125 el domingo 20 de julio del “Dia del Amigo”.

“Estoy muy emocionada por haber ganado el auto, cuando me nombraron como ganadora no lo podía creer, preguntaba a todos, ¿soy yo, soy yo?, ahora quiero disfrutarlo junto a mi familia y quiero viajar mucho junto a mi mamá”, comentó Karen Diaz, ganadora del Fiat Cronos, quien asistió al show de La Mona Giménez, la noche en que salió premiada.

La edición 2025 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho cerró su balance de manera positiva, con récord de visitas y un impacto económico y turístico ampliado de más de $31.000 millones de pesos.