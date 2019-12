31 diciembre, 2019 9:06

Apenas horas nos separan de una nueva décadas. Pero en este Año Nuevo 2020 la celebración no se dará al mismo tiempo en todos los países del mundo.

Año Nuevo 2020: dónde se festeja primero (y dónde último)

Es de público conocimiento que el Año Nuevo 2020 es muy esperado. No solo por el comienzo de nuevas oportunidades, sino también porque se termina una década. Muchos cambios se darán en pocas horas.

El festejo es muy distinto al de Navidad. Acá no hay envoltorios, no hay nombres, no hay regalos. Solo hay esperanza, celebración y expectativa por todo lo que viene.

La prueba clara de todo esto es que alrededor de todo el mundo se hacen toda clase de fiestas. En Brasil, el sudeste asiático, Nueva York, Europa e, incluso, en el Obelisco la gente se reúne para celebrar el Año Nuevo 2020.

Pero no a todos les llega la nueva década de la misma manera. Es decir, algunos celebrarán antes, otros al mismo tiempo y, ,muchos otros, lo harán en último lugar. En más de un caso habrá hasta un día de diferencia.

Esto se debe a los husos horarios. Son cada una de las 24 áreas (meridianos) en que se divide la Tierra. A cada una de ellas le corresponde un determinado horario, la cual es distinta al anterior y al que le sigue. El motivo es claro y tiene que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

Según el horario UCT o GMT, que es el central de todo el mundo, así irán celebrando los distintos países:

31/12

10:00 Samoa, Kiribati

10:15 Islas Chatham (Nueva Zelanda)

11:00 Nueva Zelanda, Fiyi, Tonga, Polo sur

12:00 Rusia, Tuvalu, Nauru, Islas Marshall, Wallis y Futuna (Francia), Isla de Wake (EE.UU.)

12:30 Isla Norfolk (Australia)

13:00 Vanuatu, Islas Salomón, Nueva Caledonia (Francia), Australia

14:00 Papúa Nueva Guinea, Micronesia, Guam (EE.UU.), Islas Marianas (EE:UU:)

14:30 Territorio del Norte (Australia)

15:00 Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Palaos, Timor oriental, Indonesia

16:00 China, Mongolia, Taiwán, Filipinas, Brunéi, Malasia, Singapur

17:00 Laos, Vietnam, Camboya

17:30 Birmania, islas Cocos (Australia)

18:00 Kazajistán, Kirguistán, Bután, Bangladesh, Islas Chagos, (Reino Unido)

18:15 Nepal

18:30 India, Sri Lanka

19:00 Tayiskistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán, Maldivas, Islas Heard y Mac Donalds (Australia)

19:30 Afganistán

0:00 Georgia, Armenia, Emiratos Árabes, Omán, Azerbaiyán, Seychelles, Mauricio

20:30 Irán

21:00 Comoros, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Bielorrusia, Bahréin, Irak, Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Yemen, Qatar

22:00 Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, Finlandia, Bulgaria, Grecia, Moldavia, Turquía, Rumanía, Ucrania, Siria, Líbano, Palestina, Israel, Botsuana, República democrática de Congo, Sudáfrica, Lesoto, Suazilandia, Ruanda, Burundi, Zambia, Zimbawe, Malawi, Egipto, Mozambique

23:00 Albania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Kosovo, Francia, Dinamarca, Alemania, España, Hungría, Italia, Suiza, Liwchtenstein, Pañises bajos, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mónaco, Montenegro, Polonia, Noruega, Suecia, San marino, Ciudad del Vaticano, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Argelia, Túnez, Camrún, Chad, Rep. Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, Benin, Nigeria, Níger, Namibia, Gibraltar (Reino Unido).

1 de enero

00:00 Reino Unido, Irlanda, Portugal, Marruecos, Sáhara Occidental, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Mauritania, Mali, Ghana, Senegal, Gambia, Sierra Leona, Togo, Santo Tomé y Príncipe, Islandia, Groenlandia, Argentina.

01:00 Cabo Verde

02:00 Brasil, Uruguay

El último país en recibir el año nuevo es la Isla de Samoa.

