En el terreno de los auriculares inalámbricos, la preferencia está en los pequeños y ligeros (intraaurales), muy de moda por sus prestaciones y perfil económico y en los que se han volcado las distintas marcas. No obstante, los de tipo diadema también tienen sus adeptos. Los JBL Club One (349 euros), supraaurales inalámbricos con cancelación de ruido adaptativa, ofrecen una experiencia estimable y permiten redescubrir las virtudes del otro concepto.

Los JBL Club One destacan por su diseño y su comodidad (20Bits)

La sugerencia, activada al ver el ‘cofre’ en el que vienen y su estuche, fluye por su diseño premium y por lo cómodos que resultan. A priori uno los supone aparatosos, pero nada más lejos de la realidad. Su peso (378,5 gramos) solo se nota si te los pones al cuello. A su vez, sorprende su tamaño compacto cuando se pliegan.

La calidad que transmiten se conjuga con la sencillez de uso. Con suma facilidad y rapidez se emparejan con el móvil vía Bluetooth, hecho que disipa la idea inicial de que pueden entrañar complicación, la cual asoma sobre todo si se debuta con un dispositivo de estas características. Luego ya es cuestión de familiarizarse con los botones, los segundos de pulsación y las señales LED.

Los botones de los JBL Club One (20Bits)

Como se desea, el sonido genera un carácter envolvente. La cancelación de ruido (ANC) no se adscribe a lo perfecto (y depende de matices y del volumen), pero sí a lo más que convincente. Al recibir las llamadas el sonido no es totalmente limpio, si bien la opción gusta y satisface.

La función Smart Ambient incluye el modo Ambient Aware (para escuchar lo de alrededor y que presenta una marcada diferencia sonora cuando se prueba y compara con el estilo normal) y el modo TalkThru, enfocado a hablar con claridad sin necesidad de quitarse los auriculares.

La ‘app’ opcional, la pega

Vista de la ‘app’ complementaria My JBL Headphones (20Bits)

Los JBL Club One cuentan aparte con una app específica (My JBL Headphones) ideada por el fabricante para el control y la personalización de la experiencia de escucha. Sin embargo, esta exhibe el lado negativo del análisis. Cabe achacarlo a las actualizaciones, pero con iOS no hubo manera de probarla (por un error no se podía ir más allá del paso de vinculación). Con Android funcionaba tras varios intentos fallidos (estaban enlazados, pero la app en sí no los reconocía).

A pesar de la circunstancia, prevalece lo que aportan en cuanto se encienden. Los auriculares, que contemplan la ayuda de Google Assistant y Alexa, deparan una autonomía de hasta 45 horas de reproducción de música con el Bluetooth activado (con la cancelación de ruido llega a 23 horas). Con dos horas de carga (conector USB tipo C) recuperan el 100% y con solo 15 minutos dan para dos horas de música.

Los JBL Club One, plegados y dentro de su estuche (20Bits)

Ficha técnica JBL Club One (aspectos básicos)

​ Tamaño de la unidad: unidad dinámica de 40 mm

Peso: 378,5 gramos

​Versión Bluetooth: 5.0

Potencia del transmisor Bluetooth: 4 dBm

Potencia máxima de entrada (pasiva): 3.500 mW

Batería: 3,7 V, 730 mAh / hasta 45 horas de reproducción de música con Bluetooth activado / 23 horas de reproducción de música con Blueetooth y cancelación de ruido

Otros elementos: cable AUX-IN con micrófono y control remoto, cable espiral AUX-IN, cable de carga USB tipo C, estuche rígido y adaptador de vuelo, adaptador de 6,3 mm

Precio: 349 euros

PUNTUACIÓN 20BITS: 7,5/10 Lo mejor: su diseño, su comodidad, la sencillez de uso y la buena experiencia general.

​Lo peor: los fallos de la ‘app’ complementaria.

